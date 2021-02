Albert Sambi Lokonga un peu agacé : "Je ne vais pas dribbler tout le monde et marquer"

Anderlecht manque de créativité et de leadership, mais peut-on le reprocher à Albert Sambi Lokonga ? Le médian s'est défendu.

Peu de joueurs méritaient la moyenne à Anderlecht ce dimanche mais Albert Sambi Lokonga n'a pas démérité malgré les circonstances. Pourtant, on en attendra toujours plus du métronome de l'entrejeu mauve. "Je ne vois pas ce que je peux faire de plus. Si vous attendez de moi que je prenne le ballon, dribble cinq hommes et aille marquer un but, ça n'arrivera clairement pas, ce n'est pas mon rôle", lance Sambi, clairement agacé par la question d'un confrère.

Le capitaine paraissait dépité par la prestation de son équipe, qu'il refuse de mettre sur le compte de la peur. "Je sais que vu de l'extérieur, on donne l'impression d'avoir peur, mais ce n'est pas le cas", affirme-t-il, en contradiction avec les propos de son coach un peu plus tôt. "Mais on doit prendre plus de risque dans notre jeu, c'est clair, trouver la solution pour aller chercher les joueurs offensifs. Si j'aurai une discussion avec le groupe ? Je crois que ce que tout le monde veut maintenant, c'est rentrer chez lui et oublier ce match".