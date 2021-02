Une bonne nouvelle pour Bruges : Mignolet n'est plus positif !

Le Club de Bruges croisait les doigts à l'approche de son 16e de finale retour d'Europa League : quid de Simon Mignolet et Charles De Ketelaere, testés positifs au coronavirus plus tôt cette semaine ?

Les nouveaux tests réalisés cette semaine et dont les résultats devaient tomber ce jeudi ont réservé une bonne nouvelle au Club de Bruges : Simon Mignolet, cette fois testé négatif, sera bel et bien de la partie pour la réception du Dynamo Kiev en 16e de finale d'Europa League. Charles De Ketelaere est moins chanceux : le médian brugeois est toujours positif au Covid-19, et sera donc absent ce soir, rapporte Het Laatste Nieuws.

Cette nouvelle est également importante en vue du déplacement de Bruges ce dimanche à La Gantoise : en l'état actuel des choses (et en attendant les résultats des tests de ce vendredi), seuls 6 Blauw & Zwart sont positifs au coronavirus, ce qui empêche le Club de réclamer un report du match.