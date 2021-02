Ligue 1 : Lille arrache le match nul contre Strasbourg

Eliminés cette semaine par l'Ajax Amsterdam en Europa League, les Lillois ont eu chaud en championnat face au club alsacien.

Lille s'est fait peur ce dimanche. Les leaders de Ligue 1 ont été bousculés par Strasbourg à domicile. Les Lillois ont finalement arraché le match nul 1-1 en toute fin de rencontre.

Strasbourg a ouvert le score à la 36e minute de jeu via Ajorque. En seconde période, les Dogues ont poussé et sont parvenus à arracher le match nul à deux minutes du terme grâce à un but du Portugais Jose Fonte.

Avec ce point remporté en fin de match, les Lillois sont assurés de conserver leur première place au classement. Le LOSC compte 59 points mais est suivi de près par le PSG qui compte 57 unités.