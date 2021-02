Rob Schoofs revient sur son début de carrière : "J'avais eu des discussions avec Genk et Bruges"

Après un début de saison moyen, le FC Malines est parvenu à se remettre sur les rails.

Aujourd'hui, les Malinwas ont changé la donne radicalement : ils ont quitté le fond du tableau et ne sont qu'à quelques points des places qualificatives pour les PO.

Au four et au moulin dans le onze de Wouter Vrancken, Rob Schoofs a reçu le brassard de capitaine vers mi-décembre et n'a pas déçu Wouter Vrancken depuis.

Le médian a marqué à trois reprises et délivré cinq passes décisives cette saison. Il a également beaucoup progressé au point d'être devenu un incontournable dans le onze malinois.

Formé au STVV où il a ensuite passé près de cinq saisons en pro, Schoofs comptait à l'époque sur l'intérêt des formations du top de la Pro League : "L'intérêt du Standard et d'Anderlecht n'étaient pas vraiment concrets, mais j'avais eu des discussions avec Genk et Bruges", a confié le joueur de 26 ans lors d'une interview accordée à MIDMID.

Le Limbourgeois optait finalement pour le champion de l'époque, La Gantoise, où il n'avait finalement pas été à la hauteur des attentes. Une saison plus tard (en 2017), il quittait la Ghelamco Arena et rejoignait Malines où il fait les beaux jours du Kavé depuis.