Joao Félix marque....et insulte dans la foulée

Le Portugais a vécu un début d'année 2021 très compliqué, ce but l'a libéré.

Buteur sur un superbe enchaînement contrôle de la poitrine-volée du droit dimanche en Liga contre Villarreal (2-0), l’attaquant de l’Atletico Madrid, João Felix (21 ans, 21 matchs et 7 buts en Liga cette saison), a célébré son petit bijou en mettant son doigt sur la bouche et en adressant des mots pleins de rage en direction de son banc. Le Portugais, qui aurait notamment lâché "ferme ta putain de gueule", visait-il son entraîneur Diego Simeone, qui l’a laissé sur le banc au coup d’envoi ?

La presse espagnole a une autre explication et estime que le Lusitanien a plutôt répondu à un chambrage de son coéquipier Renan Lodi. "Ne te fâche pas, tu l’as dit et tu l’as fait. On est ensemble, mon frère", a d’ailleurs écrit le latéral gauche sur Instagram en postant une photo de la célébration rageuse de João Félix.

Une chose est sûre : Simeone a apprécié ! "Il a bien répondu et c’est ce dont nous avons besoin de sa part. J’adore les joueurs qui se rebellent. Les joueurs doivent être forts et l’équipe a besoin de lui", a loué El Cholo.