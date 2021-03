Liga : Le Real Madrid arrache le nul in extremis

La 25e journée de Liga prenait fin ce soir avec un sacré choc au programme entre le Real Madrid et la Real Sociedad. Longtemps menés, les Madrilènes ont fini par égaliser en fin de rencontre (1-1).

Le Real Madrid accueillait la Real Sociedad pour le compte de la 25ème journée de Liga. La Casa Blanca devait l'emporter pour éviter de perdre du terrain sur l'Atlético de Madrid, leader avec 58 points et reprendre la deuxième place au Barça (2ème avec 53 points). Les locaux ont failli ouvrir le score via Mariano Diaz mais sa tête heurtera la barre transversale (22e). Le club merengue multipliera les occasions avec Casemiro (25e et 26e), Mariano Diaz (32e) ou Kroos (35e) mais sans grand danger.

Pourtant, le Real Madrid craquera et Portu fera trembler les filets de la tête (55e), 0-1. La Casa Blanca poussera et finira par égaliser via Vinicius en fin de rencontre (89e), 1-1. Au final, le score ne bougera plus, le Real Madrid revient à hauteur du Barça (53 points) avant d'enchaîner avec le derby de Madrid dimanche face à l'Atlético, leader.