Vinicius Junior déjà centenaire avec le Real

Le jeune attaquant brésilien, Vinicius Junior, a passé ce lundi le cap de 100 matches avec le Real de Madrid. Un évènement heureux qu'il a fêté avec son but égalisateur face à la Real Sociedad, en clôture de la 25ème journée de la Liga Espagnole.

Alors que son équipe, le Real de Madrid, est menée à la 55e minute, le sort a voulu tellement lui permettre de savourer ses 100 apparitions avec les galactiques. 65e Zidane décide de faire monter le jeune Vinicius à la place de Marco Asensio, et à la 89e minute, il permet au Real d’obtenir un point important dans la course au titre.

À la fin du match, vinicius a eu droit à son maillot, floqué numéro 100 et remis par le président Florentino Perez. Un moment très fort pour l’ancien joueur de Flamengo : "C’est une grande réussite de jouer 100 matchs avec ces couleurs. Je suis ravi et c’est un jour très spécial pour moi. J’ai dit à ma famille que c’était vraiment excitant de faire 100 apparitions et de tout donner pour ce maillot que nous aimons tant."

Arrivé au Réal de Madrid en 2018, Vinicius a déjà remporté un titre de champion d’Espagne, une super coupe d’Espagne et une coupe du monde des clubs. Cette saison, toutes compétitions confondues, Le jeune attaquant de 20 ans a disputé 31 matches avec 4 goals et 4 passes décisives.