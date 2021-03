Adnan Januzaj temporise pour sa prolongation de contrat à la Real Sociedad

Adnan Januzaj arrive en fin de contrat à la Real Sociedad en 2022. Sans prolongation, il pourrait donc partir l'été prochain si le club basque voulait en tirer un montant optimal. Le Diable Rouge temporiserait.

Adnan Januzaj (26 ans) évolue à la Real Sociedad depuis 2017 et compte cette saison 24 rencontres toutes compétitions confondues pour le club basque, où il alterne entre 11 de base et montées au jeu. Son bilan y est cependant très positif et les txuri-urdin seraient ravis de le voir prolonger son bail au-delà de la fin de son contrat, qui se termine en 2022.

Une option existe pour prolonger ce contrat, mais le deal, qu'on imaginait simple du côté de San Sebastian, met plus longtemps que prévu à se finaliser : l'agent de Januzaj préférerait temporiser afin d'évaluer les options de son poulain, et peut-être négocier avec la Real Sociedad, révèle AS. L'optimisme serait cependant de mise, car Januzaj lui-même souhaiterait prolonger à la Sociedad, où il a totalement relancé sa carrière. En attendant, il se focalise certainement sur un objectif : retrouver une place de titulaire indiscutable qui l'enverrait à l'Euro 2021 avec les Diables Rouges ...