Serie A: l'Inter et Romelu Lukaku peuvent encore creuser l'écart

Bien parti pour décrocher un Scudetto qui lui échappe depuis dix ans, l'Inter a vu ses deux plus grands rivaux perdre des plumes ces derniers jours. L'occasion est donc belle pour Romelu Lukaku et ses équipiers, qui se déplacent à Parme, jeudi soir.

Alors que l'Inter poursuit son petit bonhomme de chemin en tête du championnat italien, ses concurrents lâchent des plumes. La Juventus avait été tenue en échec par le Hellas Verone samedi soir, mercredi, c'est le Milan AC qui a flanché.

Si le penalty transformé par Frank Kessié, à la 97e minute de jeu (!), a permis aux Milanais d'éviter leur cinquième défaite de la saison en championnat, Alexis Saelemaekers et ses équipiers ont tout de même encore lâché deux unités contre Udinese, mercredi soir (1-1).

Duel des extrêmes

Et c'est l'Inter qui se frotte les mains. Deuxième de Serie A il y a trois semaines, les Nerazzurri pourraient disposer d'un bon matelas de six points d'avance sur le Milan AC (et dix sur la Juve, qui a toujours un match en retard), à l'issue de la 25e journée de championnat.

Mais pour ça, les protégés d'Antonio Conte devront faire le job à Parme. Un véritable duel des extrêmes entre une équipe à qui tout réussit et l'autre qui lutte pour sa survie dans le bas de classement (Parme est avant-dernier à six points du premier non-relégable). Le défi sera donc de taille pour Maxime Busi et Daan Dierckx, les deux jeunes Belges de l'effectif parmesan.

Big Rom' en pleine bourre et sur les talons de CR7

Car rien n'arrête l'Inter depuis le début de l'année 2021. Les Interistes ont, certes, été accrochés par Udinese fin janvier (0-0), mais depuis, ils ont enchaîné les succès convaincants. La Lazio (3-1), puis le Milan AC (3-0) réduits au silence, cinq victoires de rang, quinze buts marqués, un seul encaissé: cet Inter-là écrase tout sur son passage et espère bien le démontrer une fois de plus jeudi soir.

Avec un Romelu Lukaku en feu? Tout juste élu MVP du mois pour la première fois en Italie, Big Rom', qui a marqué quatre buts et distillé trois assists lors de ses quatre dernières sorties en Serie A, tentera de poursuivre sur sa lancée à Parme. Avec l'occasion pour le Diable Rouge (18 réalisations en championnat) de se rapprocher du meilleur buteur, Cristiano Ronaldo, auteur de son 20e but mardi soir.