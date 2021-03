Grande première pour Romelu Lukaku, élu joueur du mois pour la première fois en Serie A

Aussi étonnant que cela puisse paraître, Big Rom' n'avait pas encore eu droit à cet honneur en Italie.

S'il enchaîne les buts et les prestations convaincantes depuis son arrivée à Milan, Romelu Lukaku aura dû attendre un peu plus d'un an et demi pour obtenir le titre de MVP du mois en Serie A.

4 matchs, 4 buts, 3 assists

Déjà précieux contre la Juve en janvier, et décisif contre la Lazio et le Milan AC le mois dernier, Romelu Lukaku a marqué de son empreinte les chocs du championnat italien depuis le début de l'année, il est récompensé avec le trophée de MVP du mois de février.

Auteur de quatre buts et trois assists en... quatre matchs de championnat disputés en février, le Diable Rouge succède Alejandro Gomez (septembre), Zlatan Ibrahimovic (octobre), Cristiano Ronaldo (novembre), Hakan Calhanoglu (décembre) et Sergej Milinkovic-Savic (janvier).