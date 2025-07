"Si je pouvais retourner en arrière..." : les confidences de Romelu Lukaku sur son adolescence à Anderlecht !

Romelu Lukaku s'est confié dans le podcast Koolcast Sport ce mardi. Le buteur a notamment évoqué sa jeunesse à Anderlecht.

Avant de reprendre le football pour une nouvelle saison avec Naples, Romelu Lukaku profite encore de ses congés. Le Diable Rouge a pris le temps de s'exprimer sur sa carrière. Le joueur est notamment revenu sur ses débuts dans le football : "Je pense que les meilleures années de ma vie, c’étaient les deux dernières avant mon contrat pro. Donc à 14-15 ans. C’était une très belle période, de 14 à 18 ans."

"Ces quatre années étaient super. Je savais que je m’approchais du but. Je voyais la ligne d’arrivée, tu vois ? À 14 ans, je savais que j’étais proche. Il y avait déjà un peu de buzz autour de moi," poursuit-il.

Les clubs venaient, Anderlecht savait qu’ils ne pouvaient pas me perdre

Son talent n'était évidemment pas passé inaperçu à Neerpede : "Les clubs venaient, Anderlecht savait qu’ils ne pouvaient pas me perdre. Donc ça commençait déjà un peu à chauffer. Et puis à 16 ans, je fais mes débuts pro. Maintenant j’ai 32 ans, et si je pouvais retourner en arrière, comme beaucoup disent, j’aurais pris plus le temps de profiter de ce que je faisais. J’étais au lycée, en cinquième secondaire. Tu te rends compte de ce que je faisais à ce moment-là ? Ce que Vincent (Kompany) faisait aussi, c’était dingue."

L'attaquant avait un but et il était prêt à tout pour l'atteindre : "Mais bon, c’est aussi parce que j’avais un objectif. Je me disais : 'Deux ans en Belgique, et puis je pars.' Parce que si je restais trop longtemps, j’allais stagner. Et je ne voulais pas stagner."

La Belgique est un championnat parfait pour se former.

"Pour moi, la Belgique est un championnat parfait pour se former. Deux-trois ans. Et puis il faut tout faire pour partir. Si tu restes après les U20 en Belgique, honnêtement, c’est dur de partir. Parce que tu entres en compétition avec des jeunes de 18-19 ans d’Amérique du Sud, d’Afrique, ou même d’Asie parfois, et eux sont moins chers sur le marché," conclut Romelu Lukaku.