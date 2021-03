Objectif maintien pour le Cercle en quête de points : "Pourquoi pas contre Genk ?"

Yves Vanderhaeghe espère au moins prendre un point face au Racing dimanche soir.

Après l'élimination en coupe contre Anderlecht, le Cercle de Bruges peut désormais se concentrer pleinement sur la course contre la relégation.

Les hommes d'Yves Vanderhaeghe se déplaçeront à Genk dimanche, avec pour objectif de prendre au moins un point : "À une exception, les résultats ont prouvé que cette saison n'importe qui pouvait prendre des points contre n'importe qui. Alors, pourquoi ne pourrions-nous pas faire de même à Genk ?", déclarait l'entraineur du Cercle en conférence de presse.

Vanderhaeghe ne semble pas enclin à faire beaucoup de changements dans son onze de base : "Denkey peut certainement être complémentaire à Ugbo et peut être très dangereux s'il joue en décrochage. Ugbo et Denkey ont aussi tous les deux le nez fin pour marquer des buts."

L'ancien entraineur de Courtrai est également revenu sur le match de coupe, affirmant qu'il n'avait pas aligné d'équipe B : "La plupart des joueurs qui étaient sur le terrain avaient joué face à OHL et Ostende. D'après les statistiques, nous aurions mérité de gagner à 65 % et Anderlecht 35 %. Un beau but, évitable, nous a été fatal, mais aussi parce que nous n'avons pas su faire la différence nous-mêmes. Ce dont je suis sûr, c'est que si nous jouons nos cinq derniers matchs comme la deuxième mi-temps face à Anderlecht, nous allons certainement nous maintenir."