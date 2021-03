Qui pour remplacer Karel Van Eetvelt à la Pro League?

En quittant le Sporting d'Anderlecht, Karel Van Eetvelt a aussi laissé un siège libre au conseil d'administration de la Pro League.

Karel Van Eetvelt ne sera plus le CEO du Sporting d'Anderlecht au 1er avril prochain. L'homme de médias néerlandophone a décidé de quitter son poste moins d'un an après son arrivée et c'est Jos Donvil qui est désormais le CEO des Mauves.

Et candidat à un poste à la Pro League? Selon les informations du Nieuwsblad, le nouveau patron du Sporting fait partie des trois personnes susceptibles de récupérer la place au conseil d'administration de la Pro League laissée vacante par Karel Van Eetvelt. Les deux autres sont Walter Damen (Beerschot) et Harm Van Veldhoven (Lommel SK). Le sujet sera évoqué lors de la réunion de travail prévue ce vendredi à la Pro League.