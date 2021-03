Le moment ou jamais pour le Real Madrid et Thibaut Courtois?

Jour de derby à Madrid ce dimanche. Un pétillant Atletico-Real qui sera sans doute crucial dans la course au titre de champion d'Espagne et qui mettra aux prises deux Diables Rouges: Thibaut Courtois, champion d'Espagne en titre et Yannick Carrasco, qui rêve de lui succéder.

L'enjeu: le Real pour renverser la table, l'Atleti pour enfoncer le clou L'Atletico peut (définitivement?) distancer son voisin, le Real peut relancer la course au titre. Si le Real Madrid veut reconduire son titre, c'est maintenant que les Merenge doivent frapper. Avec un match de plus que son voisin, le Real a encore cinq points de retard en tête du championnat. Une défaite scellerait sans doute les illusions de la Casa Blanca dans course au titre. Ce qu'en pensent les coachs Tout le monde espère un grand match et nous sommes prêts à défier l'Atletico C'est un match contre un concurrent direct, mais c'est aussi un match qui vaut trois points comme les autres. Il y en aura encore beaucoup d'autres après. La pression est sur les épaules de Zizou et ça se confirme dans le discours des coachs. Même si Diego Simeone en est conscient: l'Atleti aura un beau coup à jouer dimanche après-midi et pourrait envoyer un message fort à la concurrence en cas de succès. Les sélections Ce choc, c'est aussi un duel entre deux équipes dont les infirmeries ont été copieusement garnies ces dernières semaines. Le Real Madrid devra notamment faire sans Eden Hazard, pas encore remis de sa blessure musculaire, et Sergio Ramos, opéré du genou, il y a quelques semaines, mais retrouve son buteur, Karim Benzema, auteur de 12 buts en championnat cette saison. Les nouvelles sont bonnes pour Diego Simeone qui récupère de son côté Yannick Carrasco. Le Diable Rouge était touché au pied et avait manqué les deux dernières rencontres de championnat, il devrait retrouver le onze de base pour le derby. Le match aller: une victoire référence pour le Real Dans le dur en début de saison, le Real s'était entre autre relancé à la faveur d'une probante victoire contre l'Atletico (2-0). Casemiro avait ouvert le score et le malheureux Oblak avait dévié le cuir dans son but après une frappe de Dani Carvajal repoussée par le poteau. La première des deux défaites en Liga des Colchoneros, qui auront une revanche à prendre, dimanche après-midi. 🚫 | Jan Oblak est probablement l'un des seuls gardiens au monde qui auraient pu arrêter cette frappe de Benzema ! 🧤#RealMadridAtleti pic.twitter.com/LFhN5Mvuzd — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) December 12, 2020 🇪🇸 | Malchanceux, Jan Oblak inscrit un but contre son camp. 😬#RealMadridAtleti pic.twitter.com/p8dslqZsis — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) December 12, 2020





