Memphis Depay impressionne toujours: "Quelle abnégation!"

Le Hollandais de Lyon réussit une superbe saison, et est devenu bien plus qu'un leader technique sur la pelouse.

En fin de contrat en juin prochain, Memphis Depay (27 ans, 28 matchs et 14 buts en L1 cette saison) dispute sans doute ses derniers matchs avec l’Olympique Lyonnais. Pour Sidney Govou, l’attaquant néerlandais a les épaules pour tenter d’emmener le club rhodanien au sommet du football français.

"Des signes ne trompent pas comme l’abnégation de Memphis sur le but qu’il offre à Aouar face à Rennes. Quand votre capitaine a cet état d’esprit, les autres suivent. Memphis est investi d'une mission, comme jamais depuis qu’il est à Lyon. C'est le joueur qui fait la différence. Dès qu'il est moins bien, on le voit sur l'équipe. Il a les épaules pour porter l’équipe. Se ranger derrière lui peut-être une très bonne chose, en quelque sorte comme à mon époque avec Juninho, même si les pouvoirs étaient plus partagés", a indiqué l’ancien Gone pour Le Progrès.