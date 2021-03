Paul Onuachu déterminé avant Anderlecht : "Deux fois mais pas trois !"

Le KRC Genk a de nouveau pu compter sur le Taureau d'Or contre le Cercle de Bruges. Le Nigérian n'a pas joué son meilleur match de la saison, mais il a réussi à sortir son équipe de l'impasse grâce à une tête bien calibrée.

John van den Brom a mis au repos le grand attaquant pour le match de Coupe contre le KV Malines jeudi dernier. "J'ai laissé Paul de côté exprès. Aujourd'hui, il était également à court d'énergie après soixante minutes", a déclaré le T1 de Genk après le match contre le Cercle de Bruges. Le Nigérian était d'accord. "Je dois être intelligent et bien me reposer. Je préfère manquer un match que d'être out pendant un mois. C'était la bonne décision, je lui en suis reconnaissant."

Paul Onuachu est fatigué, mais sinon Genk semble retrouver son niveau. "L'accumulation des mauvais matchs est maintenant derrière nous grâce aux trois victoires consécutives", a expliqué le meilleur buteur de D1A.

La plupart des clubs belges ont maintenant deux semaines sans match. Ce n'est pas le cas du KRC Genk, qui se rendra à Anderlecht pour la demi-finale de la Croky Cup. En face, les Mauves ont remporté deux victoires bien méritées contre les Limbourgeois. "Oui, ce sera très important. Nous y allons bien déterminés. Nous y allons pour gagner. Nous avons perdu les deux derniers matchs contre eux, nous ne pouvons pas laisser cela se produire une troisième fois de suite", a conclu Paul Onuachu.