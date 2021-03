Premier League : Kevin De Bruyne répond aux critiques contre Southampton

Kevin De Bruyne envoie un message à des détracteurs. Critiqué pour sa performance face à Manchester United dimanche dernier, l'international belge a répondu sur le terrain. Avec lui, Manchester City s'est nettement imposé face à Southampton ce mercredi soir, dans le cadre du championnat anglais.

Auteur d'un doublé, le milieu de terrain des Diables Rouges a grandement participé au succès de son équipe. Bien inspiré, son coéquipier Mahrez a également marqué deux buts, tandis que Gündogan a aussi fait parler la poudre. En face, Ward-Prowse et Adams ont trouvé la faille pour les Saints. Score final : 5-2 pour Manchester City.

FULL-TIME | That was a lot of fun!



A thoroughly enjoyable game; some superb goals, individual brilliance, the lot.



🔷 5-2 🔴 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/utvHZLDRHY