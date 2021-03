Anderlecht: premier but, premiers honneurs pour Anouar Ait El Hadj

Un seul but aura suffi au jeune milieu offensif pour s'offrir une première récompense anderlechtoise.

Anouar Ait El Hadj a été l'un des hommes en vue du début d'année du côté du Sporting d'Anderlecht. S'il a, depuis quelques semaines, laissé sa place dans le onze de base, le milieu offensif de 18 ans a séduit les observateurs en janvier et en février.

Il a d'ailleurs profité de cette période faste pour inscrire le tout premier but de sa jeune carrière contre Genk. Un but qui avait permis aux Bruxellois de dompter les Limbourgeois et qui vient d'être plébiscité but du mois par les supporters du Sporting.