Cuisance, le sauveur de Marseille, voit déjà "l'effet Sampaoli"

Le joueur prêté par le Bayern Munich pourrait très bien enfin s'imposer à l'Olympique de Marseille.

Pour son premier match avec l'Olympique de Marseille, l'entraîneur Jorge Sampaoli a connu la victoire face à Rennes (1-0) mercredi en Ligue 1 sur un but dans les dernières minutes de Michaël Cuisance (21 ans, 19 matchs et 1 but en L1 cette saison). Au micro de Canal +, le milieu de terrain prêté par le Bayern Munich a donné ses impressions sur l'impact du technicien argentin.

"On a beaucoup de travail à faire avec le nouveau coach. Le système va beaucoup nous aider, on va beaucoup plus attaquer et beaucoup plus marquer, ce qui va nous mettre en confiance. Sampaoli est un coach que tout joueur aime avoir parce qu'il aime attaquer et marquer, et c'est comme ça qu'on se fait plaisir", a apprécié Cuisance.

Pour l'OM, il semble indispensable de retrouver du plaisir après une période très difficile.