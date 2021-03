D1B : Deinze enfonce un peu plus le Lierse

Deinze et le Lierse ouvraient la 23e journée de D1B.

Le sixième classé accueillait le septième et avant dernier dans une rencontre importante pour deux formations en manque de points.

Les choses vont un peu mieux pour Deinze qui reste sur un 5/12 points, tandis que le Lierse reste sur un très maigre 1/12 points et n'a plus gagné depuis six rencontres.

Sur le terrain, Deinze est parvenu à plier la rencontre en première période avec des réalisations de Challouk (29e) bien servi par De Looze, puis Staelens (41e) qui doublait la mise juste avant la pause.

Après le repos, Youssef Challouk passeur sur l'ouverture du score, enfonçait le clou en portant le score à 3-0 pour les locaux.

Deinze s'impose largement et dépasse le RWDM au classement. Les deux formations se rencontreront d'ailleurs à Deinze lors de la prochaine journée. Le Lierse reste avant-dernier.