San José aime le football de Leye : "Une philosophie de jeu positive"

Mbaye Leye est arrivé au Standard à un moment critique, mais peut toujours sauver la saison du club en cas de victoire en Coupe. Beñat San José le sait, mais ne compte pas le laisser faire ...

On l'oublierait presque, mais ce samedi, Mbaye Leye affronte l'un de ses anciens clubs : le coach du Standard a porté les couleurs de l'AS Eupen durant une saison (2017-2018). "J'étais naturellement au courant, mais je ne connais pas Mbaye personnellement, même si nous nous sommes croisés en Pro League", déclare Beñat San José au sujet de son homologue de samedi. "Il connaît bien sûr très bien le football belge".

Concernant la philosophie de Leye, San José n'a pas encore réellement pu l'analyser, le Sénégalais étant arrivé en poste à un moment difficile. "Faire ses débuts en tant que coach est déjà difficile, qui plus est dans un club comme le Standard où il a énormément de pression, alors dans un tel contexte ...", reconnaît le coach des Pandas. "Mais je ne peux que juger de ce que j'ai vu, et ce que je vois, c'est une philosophie créative et positive".

© photonews

Le football du Standard (actuel) plaît donc à Beñat San José : "Il y a une volonté de construire entre les lignes, de partir de l'arrière. Ca me plaît. Il amène de la créativité au jeu de son équipe. Et avec son expérience de ce genre de rendez-vous, il peut amener beaucoup à ses joueurs. Mais demain, nous ferons tout pour lui rendre la tâche difficile", conclut l'Espagnol avec le sourire. De son côté, San José savoure ce rendez-vous pris avec l'histoire du club germanophone.

"Est-ce le moment le plus important de ma carrière ? J'ai déjà connu des matchs capitaux, des matchs pour le titre", rappelle-t-il (San José a gagné la Coupe en Arabie Saoudite, ainsi que le championnat en Bolivie et au Chili). "Mais avoir l'opportunité d'atteindre une finale en Belgique, un championnat d'une grande qualité que je respecte tant, c'est spécial. Pouvoir y réussir quelque chose d'historique serait une fierté donc oui, ce match est l'un des plus importants de ma carrière".