Le PSG a dû contracter un prêt !

Le club de la capitale française a aussi été frappé par la crise financière.

La crise sanitaire a fortement impacté les finances des clubs depuis un an. Le Paris Saint-Germain n'y échappe pas non plus. Si le club de la capitale n'avait pas souhaité souscrire à un prêt la saison dernière malgré un déficit de 125 millions d'euros, la direction parisienne a changé d'avis pour cette année.

Selon L'Equipe, le Paris SG a contracté un prêt garanti par l'Etat (PGE) d'un montant de 80 M€ en août. Le champion de France en titre peut décaler d'un an le premier remboursement, mais il aura ensuite quatre ans pour le rembourser. Cette saison, le PSG s'attend encore à enregistrer des pertes importantes avec un déficit estimé à 204 M€ pour cet exercice 2020-2021.