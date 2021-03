Le Standard de Liège va-t-il bientôt revenir à la hauteur d'Anderlecht au palmarès de la Coupe ?

Après sa victoire à Anderlecht (1-2) ce dimanche soir, Genk a rejoint le Standard de Liège en finale de la Coupe de Belgique.

Le Stansdard de Liège vit un exercice compliqué et Mbaye Leye avait d'ailleurs répété en conférence de presse "qu'il était possible de réaliser quelque chose de génial au cours d'une saison de merde". Et bien le matricule 16 semble sur la bonne voie pour y parvenir. En cas de victoire contre Genk lors de leur 18ème finale en Coupe, les Rouches sauveraient leur saison en remportant un trophée et reviendraient ainsi à la hauteur d'Anderlecht qui a gagné cette compétition à neuf reprises et à deux unités du Club de Bruges (11 Coupes).

De plus, la Croky Cup est le moyen le plus court pour accéder à la scène européenne même si à partir de la saison prochaine, le vainqueur devra jouer les matchs de barrages avant de rejoindre les groupes de l'Europa League

Le Standard, une équipe de Coupe

Alors qu'en championnat, le Standard a du mal à faire preuve de régularité, c'est tout le contraire en Croky Cup. Les Rouches ont été efficaces et ont fait preuve de grinta lors de leurs matchs contre Seraing, Courtrai, le Club de Bruges et Eupen. En seizième de finale, le pelouse était gorgée d'eau au Pairay tandis qu'au tour suivant, le terrain du Stade des Éperons d'or était gelé. Des conditions de jeu très compliquées dont les Liégeois ont fait abstraction. En quart de finale, ils ont vaincu l'ogre brugeois avant d'éliminer de solides Pandas en demi-finale. Un parcours atypique qui en dit long.

© photonews

De plus, Mbaye Leye est un spécialiste de l’épreuve avec trois victoires sur ses quatre finales disputées. Le Sénégalais a remporté avec La Gantoise en 2010, avec le Standard de Liège en 2011 et avec Zulte Waregem en 2017. Le T1 des Rouches aura à coeur de remporter sa cinquième finale et d'ainsi devenir le premier à remporter la Coupe en tant que joueur et entraîneur du matricule 16. À noter que le club en bord de Meuse jouera sa quatrième finale de Coupe en dix ans. Personne ne fait mieux lors de la dernière décennie. Les trois dernières finales ont été victorieuses pour le club liégeois (2011, 2016 et 2018).