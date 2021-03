Milik, un passage éclair à Marseille avant un retour en Serie A?

L'attaquant Polonais est actuellement à Marseille, mais cela ne pourrait pas durer.

Prêté par Naples jusqu'en juin 2022 avec une option d'achat fixée à 8 millions d'euros, l'attaquant Arkadiusz Milik (27 ans, 6 matchs et 3 buts en L1 cette saison) réalise de bons débuts sous les couleurs de l'Olympique de Marseille. Si le club phocéen a la main sur ce dossier, un possible départ du Polonais dès l'été prochain a été récemment évoqué par rapport à un gentlemen's agreement entre les deux parties dans l'hypothèse d'une offensive d'un cador italien.

Et justement, le quotidien transalpin Tuttosport assure que Milik reste sur le radar de la Juventus Turin ! Déjà intéressée par les services du Marseillais par le passé, la Vieille Dame dispose d'une short-list pour éventuellement compenser un départ de Cristiano Ronaldo. Et sans être l'option numéro 1, Milik incarne une piste sérieuse avec Sergio Agüero (Manchester City), Mauro Icardi (Paris Saint-Germain) ou encore Moïse Kean (prêté par Everton au Paris Saint-Germain). Dans le même temps, La Gazzetta dello Sport confirme l'intérêt turinois et voit carrément Milik comme une priorité afin de l'associer à Ronaldo.