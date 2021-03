Paul Pogba libère Man U, Alexis Saelemaekers et Milan éliminés

Après Toby Alderweireld, Alexis Saelemaekers: il n'y a plus de joueur belge en Europa League.

Ce n'était pas la soirée des joueurs belges en Europa League. Toby Alderweireld n'a pas joué, mais Tottenham s'est fait surprendre par le Dinamo Zagreb, Alexis Saelemaekers n'a pas pu s'offrir Manchester United.

Les Milanais auront des regrets car ils ont eu les occasions pour trouver l'ouverture, mais ils ont manqué de réalisme, au contraire de leurs adversaires du jour. Monté à la pause, Paul Pogba a inscrit, tout en finesse, l'unique but de la rencontre, trois minutes plus tard. Suffisant pour United qui file en quarts de finale.

Pas de mauvaise surprise pour l'Ajax et Villarreal, qui avaient fait la différence à l'aller et qui ont confirmé, respectivement contre les Young Boys de Berne (0-2) et le Dynamo Kiev (2-0). Fin de l'aventure en revanche pour les Glasgow Rangers, qui ont terminé la rencontre à neuf et qui ont subi la loi du Slavia Prague et de ses anciens Belgicains Peter Olayinka et Nicolae Stanciu (2-0).