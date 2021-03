Une victoire à l'arrachée, mais méritée pour le KVO? "La meilleure équipe a gagné"

Le KVO a longtemps vu deux points précieux lui échapper à Mouscron. Avant de forcer la décision dans le money time. Forcément satisfaisant pour Alexander Blessin.

Le coach du KVO avait d'ailleurs le sourire en conférence de presse. Parce qu'il avait déjà fait le deuil d'une possible victoire au Canonnier. "Dans les cinq dernières minutes, je me demandais si c'était un bon point ou pas qu'on allait prendre. Et puis on a marqué ce but et on est forcément tous très heureux", confie -t-il.

Surtout parce que, sans même évoquer le but annulé, le coach ostendais estime que ses protégés n'ont pas volé ce succès. "Je pense que c'est la meilleure équipe qui a gagné. Mais ils ont défendu de manière très compacte et ça nous a posé des problèmes."

"Une vrai bataille"

La victoire de la persévérance donc pour le KVO, qui n'a jamais douté. "J'avais dit aux joueurs qu'il fallait rester calme, ne pas s'énerver et continuer à contrôler le jeu. C'était une vraie bataille, mais à la fin on repart avec les trois points et maintenant, on va pouvoir regarder les performances de la concurrence sans s'inquiéter."

Et les Côtiers seront particulièrement attentifs au résultat du Sporting d'Anderlecht, qui reçoit Zulte Waregem, et qui n'aura pas le droit à l'erreur. Parce que les Ostendais sont bien installés à une quatrième place qu'ils ont l'intention de défendre jusqu'au bout.