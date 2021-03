Issame Charaï : "Avec un peu de chance, nous pourrons atteindre les PO2 et peut-être même les PO1"

Pas de Marc Brys à la conférence de presse d'après-match parce qu'il avait été exclu durant la rencontre face à Malines (2-2).

C'est Issame Charaï, l'adjoint de Marc Brys qui était présent après le match nul entre Malines et OHL (2-2). "C'est Bijker qui fait d'abord une remarque à Marc, que je trouvais très déplacée. Marc répète ensuite ce mot envers ce garçon. Après cette phase, l'arbitre a ensuite donné un autre carton jaune à Marc. Un peu enfantin hein", a expliqué le T2 du promu louvaniste qui était donc là en conférence de presse à a place de Brys exclu.

"Apparemment, ce sont les règles. Nous avons bien commencé, nous avons marqué un joli but et nous avons eu une bonne occasion avec Thomas Henry. Malheureusement, nous avons encaissé un but après l'infiltration de Vranckx. Il est très bon dans ce domaine-là et mais je pense que c'était évitable", a ajouté Charaï.

L'OHL a baissé un peu après la pause. "Malines a eu une certaine domination. Sur notre gauche, nous avons eu des problèmes avec les infiltrations de Walsh et de Shved qui devenaient de plus en plus forts au fil du jeu mais le match s'est terminé par un match nul", a expliquyé le T2 d'OHL.

Qu'est-ce que cela signifie pour les playoffs ? "Nous ne devrions pas faire trop de maths. C'est peut-être un cliché, mais nous devons commencer chaque match en essayant de gagner. Il reste encore trois finales à disputer. Tu dois y aller à fond. Avec un peu de chance, nous pourrons atteindre les playoffs 2 et peut-être même les play-offs 1", a conclu Charaï qui garde la porte entrouverte pour atteindre le top 4.