Une ancienne gloire du club admirative du Bayern actuel : "Ils ont cet ADN en eux spécifique au Bayern"

Après avoir ultra dominé la saison dernière, le Bayern Munich garde le rythme cette saison.

Toujours dominateur, le club bavarois reste un des grands favoris cette année encore pour remporter le titre tout comme la Champions League.

Hans-Dieter Flick est parvenu à continuer le travail et à garder le Bayern au top. Au grand plaisir de Lothar Matthäus, ancienne gloire du club qui reste un spectateur attentif de son ancien club : "C'est agréable de voir ce que le Bayern réalise, mais il faut que le club continue à faire ses preuves et à se remettre en question sans arrêt", a confié Matthäus lors d'une interview accordée au site du Bayern.

L'ancien numéro dix pointe notamment la fibre du club à laquelle semblent adhérer tous les joueurs : "Ce qui est beau à voir, ce sont les joueurs qui veulent constamment se montrer et qui cherchent à toujours faire mieux, ils ont ce gène, cet ADN en eux spécifique au Bayern, qui fait qu'on ne se repose jamais. A mon époque déjà nous avions des grands joueurs, mais à mes yeux le Bayern n'a jamais joué aussi bien que la saison écoulée, le jeu était très attractif c'était beau à regarder. J'aimais bien le Barça et son tiki-taka, mais je suis un peu plus impressionné par la vitesse de jeu du Bayern aujourd'hui. C'est formidable pour le football allemand."

En Bundesliga, le Bayern compte 4 points de plus que son dauphin à 7 rencontres de la fin de saison, et les Bavarois sont encore en lice en Ligue des Champions où ils croiseront la route de l'autre finaliste de la défunte édition, le PSG.