🎥 Un incroyable but en coup du foulard venu du Portugal

Attention, chef d'oeuvre venu tout droit du Portugal !

Quel meilleur hommage au pays de Quaresma qu'un but en coup du foulard, dit "rabona" ? Joca, joueur de Leixoes en D2 portugaise, a offert un véritable bijou lors du match de son équipe face à Benfica B. Crochet, frappe piquée derrière le pied d'appui et gardien médusé : ce but est encore plus beau que celui inscrit de similaire façon par Erik Lamela avec Tottenham (mais ne suffira pas à Leixoes, battu 2-1).