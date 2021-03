Théo Defourny : "Trois matchs pour voir si on peut faire quelque chose"

Samedi soir, Eupen s'est imposé 2-0 contre Courtrai lors de la 31ème journée de Jupiler Pro League et s'est par la même occasion mathématiquement sauvé.

Eupen a facilement pris la mesure de Courtrai. "Nous avons bien dominé la rencontre et cela s'est passé comme on voulait, puis Julien Ngoy a marqué un superbe but. Puis nous avons pu doubler la mise. Cela fait du bien après la défaite en demi-finale de la Coupe de Belgique contre le Standard. C'était dur parce qu'on n'était pas loin du Heysel. Il a fallu quelques entraînements pour oublier ce mauvais souvenir et le coach avait dit qu'il fallait un bon march pour repartir de l'avant, c'est chose faite", a confié Théo Defourny.

Avec sa victoire ce week-end, Eupen est officiellement sauvé. "Oui, c'est fait. Il reste trois matchs pour voir si on peut faire quelque chose. On n'a plus rien à perdre de toute façon. Donc prendre le maximum de points pour ne pas avoir des regrets. De plus, si les équipes devant nous perdent des points et qu'on fait une série...", a souligné le portier des Pandas qui a signé sa 5ème clean sheet de la saison contre Courtrai.

"Cela fait du bien de garder à nouveau le zéro. On a corrigé beaucoup de choses et on encaisse beaucoup moins ces dernières semaines. Cela se voit qu'on progresse et il ne reste plus qu'à terminer la saison en beauté", a conclu le dernier rempart eupenois.