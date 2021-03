Covid-19 : Lukasz Teodorczyk fait son retour avec Charleroi

Testé positif à la Covid-19 il y a quelques jours, Lukasz Teodorczyk est de retour dans le noyau A des Zèbres.

Un bonheur n'arrive jamais seul. Aujourd'hui, Lukasz Teodorczyk a pu rejoindre le reste de ses coéquipiers après avoir été testé négatif à la Covid-19 hier. Toutefois, dans le même temps, les examens effectués hier ont révélé deux nouvelles contaminations au sein du Sporting Charleroi.

C'est le club carolo qui a annoncé les nouvelles via un communiqué officiel publié cet après-midi. Les deux individus touchés par le virus sont donc Théo Gécé (défenseur et capitaine de l'équipe U21) et Walter Chardon (directeur commercial). Ils ont tous les deux été placés en quarantaine pour éviter de nouvelles contaminations.

Ces derniers jours, l'équipe de Charleroi a durement été touchée par la pandémie de Covid-19. Aujourd'hui, près d'une dizaine de joueurs sont encore contaminés par la maladie et s'entraînent de leur côté. Parmi eux, on retrouve : Berahino, Rezaei, Benchaib, Gillet, Ilhaimaharitra, Kayembe, Zajkov, Vranjes et Imbrecht.