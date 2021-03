Haaland et les joueurs norvégiens veulent faire un geste pour les travailleurs migrants au Qatar

Les joueurs norvégiens veulent marquer le coup pour leur première rencontre qualificative en vue du Mondial 2022.

Les droits humains des travailleurs migrants au Qatar est un sujet très sensible et qui fait débat depuis plusieurs années alors que la construction des stades bat son plein à un an du Mondial 2022.

Ainsi, Haaland, Odegaard et les joueurs norvégiens ont décidé de marquer le coup pour leur première rencontre qualificative pour le tournoi. Ils veulent profiter de la rencontre à Gibraltar pour exprimer leurs préoccupations et faire un geste fort pour dénoncer la situation dans le pays.

"Il s'agit de faire pression sur la Fifa pour qu'elle soit encore plus directe, encore plus ferme à l'égard des autorités au Qatar, qu'elle impose des exigences plus strictes", a confié le sélectionneur danois en conférence de presse.

Côté danois, plusieurs clubs ont déjà milité pour un boycott de leur pays du Mondial.