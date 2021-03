Grosse frayeur pour Christian Wilhelmsson : "De loin la pire douleur que j'ai pu ressentir dans toute ma vie"

Le Suédois avait fait les beaux jours du Sporting d'Anderlecht et profite aujourd'hui de sa retraite.

Après une longue carrière qui l'avait notamment amené du côité du Sporting d'Anderlecht entre 2003 et 2006, Christian Wilhelmsson profite aujourd'hui de sa retraite sous le soleil de Dubaï, où il réside de manière permanente.

Le Suédois de 41 ans a partagé son expérience de pêche malheureuse via son compte Instagram dans un message posté au début du mois : "J'étais sur la plage devant chez moi en train de pêcher. Après environ 10 minutes, j'ai attrapé une raie... J'ai donc ramené la raie sur la plage pour retirer l'hameçon. C'était très difficile car elle bougeait et battait des ailes mais j'ai réussi à le retirer. J'étais sur le point de la remettre à la mer, lorsque sa queue m'a touché, elle est entrée à environ 5 cm dans mon bras et a libéré tout son venin en même temps", explique l'ancien international.

"Ne vous frottez jamais à une raie. La douleur que j'ai ressentie à cause de ce venin... Je ne peux pas le décrire, c'était de loin la pire douleur que j'ai pu ressentir dans toute ma vie. Je suis allé à l'hôpital et j'ai eu trois perfusions mais la douleur n'a pas disparu... Je me sens beaucoup mieux maintenant et je pense qu'il est temps pour moi d'aller à la plage avec ma canne à pêche et de me relaxer", a ponctué Wilhelmsson qui reste un ami des animaux malgré cette expérience, comme il le décrit également dans son message.