L'attaquant n'a pas fait trembler les filets contre l'Ukraine (1-1) à l'occasion des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022 ce mercredi soir.

Kylian Mbappé est devenu le plus jeune joueur à passer le cap des 40 sélections avec l'équipe de France, à l'âge de 22 ans et 3 mois, révèle Opta. Un nouveau record de précocité pour le phénomène des Bleus et du Paris Saint-Germain, auteur de 16 buts en sélection.