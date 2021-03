Zinedine Zidane a le choix pour son futur

Le Real? Les Bleus? Un autre grand club européen? Zizou est désiré.

Sous contrat jusqu'en juin 2022, l'entraîneur du Real Madrid Zinédine Zidane a toujours maintenu le flou sur son avenir. Et ce jeudi, le quotidien madrilène AS explique qu'il y a un vrai doute concernant la présence du technicien français sur le banc des Merengue pour la saison prochaine. Et pourtant, les dirigeants de la Maison Blanche comptent toujours sur lui, mais Zidane, très critiqué sur cet exercice dans les moments difficiles de son équipe, n'a pas confirmé ses intentions.

Ainsi, l'actuel 3e de la Liga assure ses arrières et pense à d'éventuels remplaçants, comme Raul (Castilla) ou Joachim Löw (qui va quitter l'Allemagne après l'Euro). De son côté, le coach tricolore serait visé par la Juventus Turin et pourrait aussi rebondir en équipe de France dans l'hypothèse d'un échec retentissant du sélectionneur Didier Deschamps, sous contrat jusqu'à la Coupe du monde 2022, à l'Euro cet été. Mais pour le moment, malgré ce flou, Zidane ne semble pas sur le départ du Real.