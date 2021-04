Asensio a un prix....et des prétendants

Le joueur du Real Madrid n'a pas droit au chapitre cette saison.

Plutôt apprécié par son entraîneur Zinédine Zidane, l’ailier Marco Asensio (25 ans, 25 matchs et 3 buts en Liga cette saison) n'occuperait pas un rôle d'intouchable pour autant au Real Madrid. En se basant sur des informations de l'émission El Chiringuito, le site Ok Diario annonce ce jeudi que l’international espagnol sera disponible pour un transfert lors du prochain mercato estival, contre un chèque de 50 millions d'euros.

Une information à prendre avec des pincettes, même si une opération s'annonce parfaitement possible à un tel prix. En effet, en récupérant un montant aussi conséquent sur un joueur certes de qualité, mais pas un indiscutable non plus, les Merengue obtiendraient de précieuses liquidités pour avancer sur des dossiers onéreux, comme ceux des attaquants Erling Håland (Borussia Dortmund) et Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) !