Guardiola ferme la porte à ... Haaland

Les représentants du joueur norvégien sont partis dans un tour d'Europe pour trouver un nouveau club au prodige de Dortmund.

Bien que les Citizens aient désormais la certitude de perdre Sergio Agüero, en fin de contrat en juin prochain, l’entraîneur espagnol a prévenu que le club mancunien ne sera probablement pas en mesure de s’attacher les services d’un nouvel attaquant, refroidissant ainsi la possibilité d’un transfert de l’avant-centre norvégien du Borussia Dortmund Erling Haaland.

"Il y a de grandes chances qu’on ne signe pas un attaquant cet été. Nous avons suffisamment de joueurs en équipe première et nous avons des joueurs intéressants dans l’académie, il y a donc de grandes chances qu’en raison de la situation économique dans le monde en ce moment, nous ne recrutons pas un attaquant la saison prochaine. Avec ces prix, nous n’achèterons aucun attaquant. C’est impossible, nous ne pouvons pas nous le permettre. Tous les clubs ont des difficultés financières et nous ne faisons pas exception. Nous avons Gabriel Jesus, Ferran Torres qui a très bien joué à ce poste cette saison, nous avons de jeunes joueurs dans l’académie et nous jouons plusieurs fois avec un faux numéro 9. Je ne sais pas ce qui va se passer, peut-être que cela va arriver, mais peut-être que nous n’achèterons aucun attaquant pour la saison prochaine. Aujourd’hui, il y a plus de chances qu’on n’achète aucun attaquant."