🎥 Ligue 1 : Lille s'impose au PSG et prend la tête du classement grâce à un but de Jonathan David

Choc au programme lors de la 31e journée de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain (1e, 63 points) et Lille (2e, 63 points).

Le vainqueur pouvait faire une grosse opération en vue de la course au titre. Lille ouvrira le score grâce à Jonathan David. Après un bon travail de Renato Sanches, Jonathan Ikoné servira le Canadien en retrait qui contrôlera dans la surface, et armera un tir dévié par le retour de Thilo Kehrer dans le but de Keylor Navas (20e), 0-1.

Surpris, le PSG tentera de réagir via Neymar (27e) et Idrissa Gueye (28e) mais ne parviendra pas à égaliser. Juste avant la pause, Jonathan David se blessera et sera remplacé par Timothy Weah (34e).

Au retour des vestiaires, les Parisiens pousseront mais buteront sur la défense des Dogues. Neymar craquera même en fin de rencontre en se faisant exclure pour un second carton jaune (90e). Tiago Djalo verra également rouge (90e). Le score ne bougera plus, Lille s'impose 0-1 et reprend la tête de la Ligue 1 et prend 3 points d'avance sur le PSG et 4 sur l'AS Monaco. Lyon est à six points avant d'affronter le RC Lens ce soir.