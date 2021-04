Où en est le chantier colossal du stade Santiago Bernabéu ?

Depuis juin 2019, la Casa Blanca a entamé les travaux de rénovation de son antre. Un nouvel écrin cinq étoiles et ultra sophistiqué dont le club merengue veut faire une référence mondiale du sport et de l'architecture.

En octobre 2016, le président du Real Madrid, Florentino Pérez a officialisé un accord avec la ville de Madrid pour les travaux d'amélioration et de modernisation du stade Santiago Bernabéu qui doit devenir interactif et à la pointe de la technologie (espace e-sport, écran à 360 degrés installé dans la structure du stade, agrandissement du Musée où le digital sera encore plus présent). Un chantier colossal dont le montant global annoncé était de 400 millions d'euros. Une rénovation confiée aux cabinets GMP Arquitectos et L35 Ribas qui promettait la mise en place d'un toit fixe et un autre rétractable au-dessus du terrain ainsi qu'une bande d'acier et de lignes variables qui illumineront et projetteront des images" autour du stade.

Alors que l'on évoquait un montant de 400 millions d'euros, le projet devrait coûter au final 525 millions d'euros. Selon les informations d'AS, Florentino Pérez a obtenu un crédit total de 575 millions d'euros, avec un taux de 29,5 millions d'euros par an jusqu'en 2049, que le club commencera à rembourser à partir de juin 2023. Le média espagnol évoque d'une opération totale de près de 800 millions d'euros.

Néanmoins, le Real Madrid compte sur son stade du XXIème siècle pour renflouer ses caisses et augmenter significativement ses revenus. AS révèle que les Madrilènes avaient pour objectif de récupérer au moins 150 millions d'euros de plus par saison avec un développement important de ses activités annexes (offre de restauration plus grande, centre eSport, hôtel, etc...). Toutefois, contrairement aux rumeurs, il n'y aura pas de casino au sein de stade puisque la loi l'interdit selon Marca.

© photonews

En juin 2019, le Real Madrid a donc pu avancer sur son projet en lançant officiellement les travaux de rénovation. Un chantier qui devrait durer trois ans et demi, soit en mai 2022 alors que le permis de construire lui a été accordé jusqu'en juin 2022, explique AS.

Une livraison prévue en mai 2022

Pendant que l'équipe première évolue au centre d'entraînement de Valdebebas, le nouveau Santiago Bernabéu continue de prendre forme doucemen. Les structures métalliques des nouvelles tours du passage de la Castellana, qui soutiennent notamment la structure de la nouvelle couverture, ont été mises en place. A cela, il faut ajouter la démolition du bâtiment où étaient situés les bureaux du club et la boutique Adidas. Ces derniers mois, le club a indiqué que le terrain de jeu avait été remplacé et modernisé, que le démontage de l’ancienne couverture avait eu lieu puis que la nouvelle couverture avait été installée. En février 2021, les Madrilènes ont expliqué que les travaux du toit se poursuivaient.

Le Real Madrid veut utiliser son nouvel antre 300 jours dans l'année pour le football mais également pour la tenue de matchs de basket et l'organisation de concerts et d'autres évènements sportifs. Le stade Santiago Bernabéu compte bien s'offrir une seconde jeunesse avec ce profond lifting.

🏗️ Les derniers travaux au stade Santiago Bernabéu ! 🏟️(Février 2021) #RealMadrid Real Madrid C.F. 🇫🇷 (@realmadridfra) February 16, 2021