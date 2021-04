Thiago Silva exclu, première défaite pour Tuchel: Chelsea sombre contre West Brom

Sale journée pour les anciens Parisiens de Chelsea.

Thomas Tuchel n'avait pas encore connu la défaite en 13 rencontres à la tête de Chelsea, la 14e lui aura été fatal et il n'aura pas été aidé par l'ancien capitaine du PSG, Thiago Silva, qui a été exclu pour deux cartons jaunes après une demi-heure de jeu.

Tout allait pourtant bien jusque là pour les Blues qui menaient 1-0 grâce à Christian Pulisic, mais l'exclusion du Brésilien a remis West Bromwich Albion dans le match. Et c'est Matheus Pereira, auteur d'un doublé dans les arrêts de jeu de la première période qui a totalement inversé le cours de la rencontre.

Menée et en infériorité numérique, l'équipe de Thomas Tuchel s'est faite enfoncer aux alentours de l'heure de jeu: Callum Robinson et Mbaye Diagne ont mis fin au suspense dans cinq minutes. Mais pas au festival de but: Mason Mount, pour la forme a réduit la marque et c'est encore Robinson qui a fixé le score final à 2-5 dans les arrêts de jeu.

Au classement, Chelsea (51 points) pourrait céder sa quatrième place à West Ham (49) ou Tottenham (48), WBA, qui a encore sept points de retard sur le premier non-relégble, garde l'espoir d'un sauvetage miracle.