Michel-Ange Balikwisha, meilleur buteur du Standard : "C'est incroyable ce qui m'arrive, je n'y crois toujours pas"

Le jeune Rouche a délivré les siens en second période. Sur une merveille de passe signée Mehdi Carcela, Michel-Ange Balikwisha a ensuite planté le ballon au fond avec délicatesse.

Michel-Ange Balikwisha a inscrit le deuxième but du Standard de Liège ce dimanche contre La Gantoise grâce à un très bel assist de Carcela. "Quand il avait la balle, je me suis dit que j'allais rester là où j'étais et ne pas écarter le jeu. Quand il a le ballon, peu de joueurs osent aller sur lui. J'ai senti qu'il allait distiller, et je suis donc parti. Le ballon est arrivé dans mes pieds et je me suis demandé ce que j'allais faire et j'ai commencé à stresser un peu, je l'avoue car j'avais la balle du 2-1, mais je suis resté calme et c'est allé au fond", a confié l'ailier âgé de 19 ans.

Avec ce but inscrit, il est désormais le meilleur buteur actuel du Standard de Liège en championnat avec sept buts inscrits. "Je n'aurais jamais imaginé cela en début de saison. À chaque fois que je parle avec mes proches, je dis que c'est incroyable ce qui m'arrive, je n'y crois toujours pas. Si je rate peu devant le but ? C'est parce que je suis très calme", a souligné le Diablotin.

Avec ce succès, le matricule 16 se hisse provisoirement à la 8ème place. "Être neuvième ou dixième, c'est une honte pour un club comme le Standard de Liège. Nous devons disputer les Playoffs 2 et nous ferons tout pour y parvenir", a conclu Michel-Ange Balikwisha.