OHL a fait une croix sur le top 4: "Tout donner pour aller chercher les playoffs 2"

OHL est passé tout près du bon coup du week-end, avant de subir la loi du Racing Genk dans le dernier quart d'heure.

Les Louvanistes avaient pourtant subi le jeu en première période, contre des Limbourgeois incisifs et dangereux. Mais Genk n'a pas su faire le break et OHL a disputé une bien meilleure seconde période. Au point de revenir au score et de passer tout près du 2-1.

Mais le Racing a su profiter de deux contres pour enfoncer le clou. "On a cru à la victoire parce qu'on a très bien corrigé le tir après une première période difficile. Malheureusement, c'est la défaite qui est au bout et c'est dommage parce qu'on aurait pu faire une excellente affaire en vue des playoffs 2 et même se rapprocher du top 4", regrette Casper De Norre.

Désormais huitièmes, les protégés de Marc Brys ont probablement dit adieu à leurs rêves de playoffs 1, mais ils vont s'arracher pour conserver une place dans le top 8. "Il nous reste deux rencontres et il faut tout donner, parce qu'on ne veut pas que notre saison s'arrête après ça", conclut le latéral louvaniste.