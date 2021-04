Vercauteren beau joueur face à son ancien club : "Battus par meilleur que nous"

C'était le match dans le match : Frank Vercauteren face à son ancien poulain Vincent Kompany. Ce lundi, on peut dire que l'élève a dépassé le maître, qui reste pour le coup très classe.

Franky Vercauteren ne se cachait pas après la défaite : oui, l'Antwerp a été très décevant contre Anderlecht. "Que peut-on revendiquer si on a pas été présents comme il le fallait ? Ca peut arriver, d'avoir un mauvais jour, et je ne suis pas déçu du résultat, car 0-1 ou 1-4, c'est pareil. Mais je suis déçu de la manière et du contenu", reconnaît l'entraîneur du Great Old.

"Nous avons été en-dessous mais il faut aussi être réaliste et dire que nous avons été battus par meilleur que nous. Il faut être correct", pointe Vercauteren. "Après un mauvais début de match, on s'est un peu repris en main, mais la seconde mi-temps a commencé de la même façon, avec trop de déchet. Puis, on perd les pédales dès qu'on se retrouve menés. Il y a un travail à mener sur ce point".

L'Antwerp reste naturellement en bonne position pour disputer les PO1. "Tant que ce n'est pas certain mathématiquement, il faut tout de même rester sérieux. Et une fois en PO1, il faut y amener de la qualité", souligne encore l'ancien coach d'Anderlecht, qui commente les progrès de son ancienne équipe : "Ils ont joué comme ils doivent le faire et comme je préfère les voir, même si ce soir, ça ne nous a pas aidés. Je l'ai dit en août dernier en partant : Anderlecht doit toujours être dans le top 4 de la compétition".