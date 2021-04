Le pronostique de René Vandereycken pour les PO1 : "Ce serait le quatuor le plus intéressant"

A deux journées de la fin, la JPL devrait offrir un final passionnant dans la course aux PO et contre la relégation.

En cette fin de saison, plusieurs choses sont encore en jeu avec la qualification aux PO tout comme la course contre la relégation.

Pour l'ancien entraîneur d'Anderlecht René Vandereycken, le Sporting y arrivera : "J'ai le sentiment qu'à côté du Club de Bruges, l'Antwerp, Genk et Anderlecht joueront les PO1", a confié ce dernier à Het Nieuwsblad. "Ce serait le quatuor le plus intéressant pour la suite. Bien sûr, je n'ai rien contre Ostende, s'ils se qualifient ce sera tout autant mérité. Mais pour le spectateur neutre, les autres affiches seraient plus attrayantes."

D'après Vandereycken, ce quatuor pourrait aussi aider le football belge : "Je parle de l'image de la Jupiler Pro League à l'étranger et de la coupe d'Europe la saison prochaine. Un club comme Ostende peut-il continuer à investir pour être performant en Europe ? On attend surtout de l'Antwerp, de Genk et d'Anderlecht qu'ils puissent contribuer au coefficient belge, ce qui sera nécessaire", poursuit l'ancien sélectionneur des Diables Rouges.

Mais ce dernier ne veut pas miser entièrement sur Anderlecht : "Anderlecht n'est pas encore en PO1 car il recevra Bruges et que la victoire contre l'Antwerp ne donne aucune garantie. Mais je vais être honnête : je pense qu'Anderlecht se qualifiera pour les PO1", conclut-il.