📷 L'autographe signé par Erling Haaland était finalement pour la bonne cause

Depuis mardi soir circulait une vidéo montrant un assistant de Manchester City - Dortmund en train de demander un autographe à Erling Haaland après la rencontre. Cependant, il semblerait que ce geste ait été mal interprété.

En effet, comme le rapporte le média roumain Gazeta Sporturilor, cette demande de l'assistant n'était pas personnelle. Les deux cartons (jaune et rouge) signés par la star du Borussia vont être mis aux enchères pour aider les personnes atteintes d'autisme.

Octavian Sovre collecte les signatures des stars du football depuis cinq ans pour contribuer financièrement à un centre spécialisé. Un très beau geste de la part de l'assistant de la rencontre.

Haaland's signed cards will go to an auction to help people with autism.

That's why Romanian ref Sovre was running after Erling last night at the Etihad. #MCIBVB #bvb pic.twitter.com/QcOcNh90jQ