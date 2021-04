Officiel : Modou Diagne et le Sporting de Charleroi, c'est fini !

Le joueur âgé de 27 ans ne faisait plus partie des plans de Karim Belhocine.

Le Sporting de Charleroi et Modou Diagne ont mis fin à leur collaboration de commun accord. Ne faisant plus partie des plans du staff carolo, le défenseur central ne s'entraînait même plus avec l'équipe première.

Arrivé de l’AS Nancy-Lorraine en juillet 2019, le Sénégalais aura joué 26 matchs sous les couleurs du Sporting de Charleroi, pour un but.