🎥 Le festival de Gauthier Hein avec l'AJ Auxerre

C'est l'un des buts du week-end et il nous vient de Ligue 2.

L'AJ Auxerre n'a fait qu'une bouchée de Niort, samedi soir, en Ligue 2 (0-4). Une victoire à laquelle a joliment participé Gauthier Hein. L'attaquant de 24 ans s'est offert un festival technique pour s'ouvrir le chemin du but et planter la troisième réalisation auxerroise, son troisième but de la saison.