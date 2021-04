Francky Dury "surpris" par la première mi-temps manquée du Essevée

Zulte Waregem a payé cher sa première mi-temps désastreuse à Malines.

Le Kavé a rapidement pris le contrôle de la partie, samedi soir, et le Essevée a été condamné à faire la course poursuite durant l'ensemble de la rencontre. "Malines mérite sa victoire. En première période, il nous ont posé énormément de problèmes avec leur football technique et leurs combinaisons. On ne gagnait pas assez de duels. Mais je trouve que notre deuxième période était bien meilleure", analyse Francky Dury.

Et quand le Essevée a recommencé à y croire, le Kavé a enfoncé le clou. Mais c'est bien la première période qui a coûté des points aux Flandriens, comme ça aurait déjà pu être le cas lundi, contre Eupen. "C'était un peu le même genre de configuration et je suis assez surpris. On savait que le Kavé devait réagir après sa défaite de la semaine dernière et allait commencer fort."

"J'espère qu'on ne se fera plus surprendre comme ça", conclut Franky Dury qui pense, forcément, au duel de la semaine prochaine contre les Buffalos au cours duquel Zulte Waregem jouera sa place en playoffs 2.