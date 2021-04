Jelle Vossen évoque les PO2 et la "fantastique remontée" : "Si nous pouvons gagner contre La Gantoise..."

Zulte Waregem était dans une bonne position pour atteindre les Playoffs 2, mais la défaite à Malines a tout changé. Jelle Vossen voulait souligner le côté positif après la déconvenue au KaVé (4-2).

Après chaque match, il s'agit de tout analyser correctement et après une défaite, cela peut être encore plus important. "Nous devons examiner ce qui a mal tourné. Nous avions un plan pour les piéger, mais ils trouvaient toujours l'homme libre au milieu du terrain. Il s'agit alors de savoir s'il faut couvrir ou non. La communication devait également s'améliorer", a déclaré Jelle Vossen.

Selon l'attaquant, il y a des leçons à tirer afin d'obtenir un résultat après un début difficile lors des prochains matchs. "Nous devrions peut-être nous corriger un peu plus et décider de jouer de manière compacte, afin d'arriver à la pause avec un 0-0", a précisé l'ancien attaquant du Club de Bruges et de Genk.

© photonews

Zulte Waregem a-t-il pris un coup sur la tête ? Les Flandriens occupent toutefois la 8ème place à une journée de la fin. "Mentalement, nous ne pouvons pas être plus bas qu'il y a quelques mois. Nous avons effectué une fantastique remontée. Nous devons rester positifs, nous avons parcouru un long chemin."

Il s'agit maintenant de se concentrer sur la dernière tâche à accomplir dimanche prochain, à savoir la rencontre face à un concurrent direct : La Gantoise. "Nous avons notre destin entre nos mains. Si nous pouvons gagner contre Gand, nous devrions être en Playoffs 2. Il y a quelques mois, personne n'aurait pensé cela", a conclu Vossen.