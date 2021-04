🎥 Les deux buts de Dieumerci Mbokani face à Mouscron

Cinq matchs sans marquer, sans compter une absence pour blessure : Dieumerci Mbokani n'avait ... pas encore trouvé le chemin des filets en 2021. C'est chose faite.

Dieumerci Mbokani est de retour ! Le dernier but du goleador de l'Antwerp datait du 27 décembre dernier. Mais ce lundi, Dieu a frappé au meilleur moment, et deux fois, permettant à un Antwerp réduit à 10 de s'imposer au Canonnier et de valider son ticket pour les PO1.